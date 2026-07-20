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22:11, 20 июля 2026Мир

Раскрыта реакция Стармера на его отставку

Экс-член парламента Британии Бэнкс: Стармер не хотел уходить в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер не хотел уходить в отставку, но не мог остаться на посту из-за потери доверия партии и значительной части населения. Об этом сообщил бывший член британского парламента Мэтью Гордон Бэнкс в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что новый премьер-министр Энди Бернем вступает в должность с «довольно чистого листа» и может предложить новые подходы к экономической, налоговой и бюджетной политике. При этом, по мнению Бэнкса, политик может столкнуться с давлением по вопросу Украины.

«Правительство Бернема, возможно, пожелает тратить меньше и уделять меньше внимания конфликту на Украине, но в постоянном правительстве Великобритании есть те, кто будет оказывать давление», — указал он.

Ранее Бернем заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.

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