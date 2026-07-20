Зеленского предостерегли от одной из самых больших ошибок

Депутат Рады Вениславский: Увольнение Сырского будет одной из самых больших ошибок

Увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского станет одной из самых больших ошибок, которые может совершить президент страны Владимир Зеленский в условиях боевых действий. Такую точку зрения высказал депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его цитирует «Страна.ua».

Он назвал «абсурдом и сюрреализмом» требования протестующих о смене военного руководства. По словам политика, только Зеленский обладает всей необходимой информацией для принятия подобных кадровых решений.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения являлись постоянные конфликты с Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты. Митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.