Сырский пожаловался на рост качества российских дронов

Главнокомандующий ВСУ Сырский: Россия наращивает число и качество своих БПЛА

Россия постоянно наращивает численность и качество своих ударных беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

По его словам, российские войска постоянно меняют тактику применения БПЛА и на передовой, и для ударов по тыловым районам. Он назвал это вызовом для украинской армии, требующим соответствующей реакции.

«Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50 процентов», — добавил главнокомандующий.

Кроме того, он заверил, что Киев со временем будет наращивать производство дронов-перехватчиков и боевых частей для них. Вопрос численности таких средств он назвал особенно актуальным для Украины в текущий период противостояния.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения.