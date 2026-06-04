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11:50, 4 июня 2026Бывший СССР

Сырский пожаловался на рост качества российских дронов

Главнокомандующий ВСУ Сырский: Россия наращивает число и качество своих БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия постоянно наращивает численность и качество своих ударных беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

По его словам, российские войска постоянно меняют тактику применения БПЛА и на передовой, и для ударов по тыловым районам. Он назвал это вызовом для украинской армии, требующим соответствующей реакции.

«Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50 процентов», — добавил главнокомандующий.

Кроме того, он заверил, что Киев со временем будет наращивать производство дронов-перехватчиков и боевых частей для них. Вопрос численности таких средств он назвал особенно актуальным для Украины в текущий период противостояния.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения.

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