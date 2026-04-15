Главком ВСУ рассказал об активизации наступления ВС России

Главком ВСУ Сырский рассказал об активизации наступления ВС России

Вооруженные силы (ВС) России активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

«С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 километров», — написал он.

По его словам, самыми «горячими» в течение месяца были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

Ранее ВС России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.