Главком ВСУ рассказал об активизации наступления ВС России

Бывший СССР
14:04, 15 апреля 2026

Главком ВСУ Сырский рассказал об активизации наступления ВС России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

«С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 километров», — написал он.

По его словам, самыми «горячими» в течение месяца были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

Ранее ВС России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.

