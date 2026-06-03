Россиянка объяснила свой миллионный выигрыш в лотерею фразой «какая-то сила повлекла»

Россиянка Ирина Пущакова из Тверской области выиграла в моментальную лотерею от «Столото» 4 миллиона рублей и объяснила победу фразой «какая-то сила в тот день повлекла». Об этом сообщает Lotonews.
«Я редко участвую в лотереях, а тут прямо тянуло зайти. Купила сразу несколько билетов: взяла из пачки первые попавшиеся под руку, а счастливый вытянула последним», — поделилась женщина.
Пущакова работает врачом-терапевтом и любит читать классическую литературу. Выигранные деньги она хочет потратить на покупку квартиры.
Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.