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17:19, 3 июня 2026Моя страна

Россиянка объяснила свой миллионный выигрыш в лотерею фразой «какая-то сила повлекла»

Россиянка из Тверской области выиграла в лотерею 4 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетДень Победы

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Ирина Пущакова из Тверской области выиграла в моментальную лотерею от «Столото» 4 миллиона рублей и объяснила победу фразой «какая-то сила в тот день повлекла». Об этом сообщает Lotonews.

«Я редко участвую в лотереях, а тут прямо тянуло зайти. Купила сразу несколько билетов: взяла из пачки первые попавшиеся под руку, а счастливый вытянула последним», — поделилась женщина.

Пущакова работает врачом-терапевтом и любит читать классическую литературу. Выигранные деньги она хочет потратить на покупку квартиры.

Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.

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