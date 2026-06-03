Москвичи пожаловались на поедающего утят кота

Жители ЖК на севере Москвы пожаловались на поедающего утят кота

Жители ЖК на севере Москвы пожаловались на кота, который поедает утят. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о жилом комплексе «Селигер Сити». По словам москвичей, в пруду, расположенном неподалеку от ЖК, поселилась семья огарей, однако на их потомство охотится кот на самовыгуле. В результате из всего выводка остался лишь один птенец.

На записи, опубликованной одним из местных жителей, можно увидеть две взрослых особи и единственного утенка, плавающих в пруду, а также виновника произошедшего — черно-белого кота, который сидит у водоема. «По морде видим, кот останавливаться не планирует», — заключил автор публикации.

Известно, что часть жителей поддержала кота, поскольку огари вытесняют обычных уток и такая мера якобы не повредит. Между тем ряд комментаторов под постом не оценили идею «естественного отбора». Они предложили помочь семье огарей и наказать нерадивых хозяев, которые не кормят своего питомца, если те у него есть.

Ранее в Москве сняли на видео лебедя, который прогнал мужчину с Патриарших прудов после того, как тот залез в воду.