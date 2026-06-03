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Забота о себе
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17:26, 3 июня 2026Забота о себе

Россиянам перечислили явные признаки проблем со щитовидкой

Эндокринолог Лебедева: Усталость указывает на проблемы со щитовидной железой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alon Za / Shutterstock / Fotodom

Щитовидная железа начинает подавать сигналы задолго до возникновения серьезных заболеваний, утверждает эндокринолог Диляра Лебедева. В своем Telegram-канале она назвала россиянам явные признаки проблем с этим органом.

По словам Лебедевой, проверить щитовидку необходимо при возникновении сонливости, усталости, слабости, апатии, депрессии и панических атак. Также на проблемы с этим органом указывают осиплость голоса, ухудшение памяти и неспособность сконцентрироваться, написала она.

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Среди других признаков, на которые необходимо обратить внимание, доктор перечислила вздутие живота, отеки, лишний вес, целлюлит, низкую температуру тела, отклонения в показателях артериального давления и пульса, проблемы с волосами, кожей и ногтями, а также нарушение менструального цикла и бесплодие. «Если вы обнаружили у себя более двух симптомов одновременно, то это говорит о том, что вашему телу нужно внимание», — подчеркнула специалистка.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян перечислила запрещенные при сахарном диабете продукты. Варенье и мед, по ее словам, быстро повышают уровень глюкозы в крови.

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