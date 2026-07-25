«Непревзойденное откровение Зеленского». Президент Украины ответил на вопрос об употреблении кокаина с Макроном и рассмешил Россию

Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил, что никогда не употреблял кокаин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Конечно, никогда, конечно, нет Владимир Зеленский Президент Украины

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук прокомментировал интервью украинского лидера и обратил внимание на низкий уровень задаваемых вопросов и на то, с какой готовностью на них отвечает глава государства.

Дмитрук считает, что подобные беседы лишь подтверждают давно известный факт: сегодня целыми государствами управляют «самые обычные барыги и наркоманы». Он заявил, что это является настоящей трагедией. Депутат также добавил, что для украинской политической элиты это уже давно не секрет.

В России высмеяли слова Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с сарказмом отреагировал на заявление украинского лидера, в котором он опроверг информацию о совместном употреблении наркотиков с президентом Франции. Дипломат считает, что ответ Зеленского на соответствующий вопрос расставил все точки над i.

Непревзойденное откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Родион Мирошник Посол по особым поручениям МИД России

В июле 2025 года главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Зеленский, вероятно, употребляет кокаин — именно поэтому он демонстрирует смелость и ведет себя «как бессмертный». Она пояснила, что, по словам знающих людей, этот наркотик имеет такой эффект.

На наркозависимость Зеленского намекали на Украине

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника заявила, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», был полон энергии. При этом лично Мендель не видела, как Зеленский принимал запрещенные вещества. По ее словам, она встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах.

Супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия публиковала посты, высмеивающие Зеленского. «Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал», — говорится в публикации Юлии Драпатой с изображением украинского лидера.

Жена главнокомандующего ВСУ также опубликовала пост, где потребовала призвать президента Украины в армию. По ее словам, политик не проходил воинскую службу из-за его отца-профессора. Она также намекала на возможную наркозависимость Зеленского.

В апреле 2025 года бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник утверждал, что Зеленский все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о сделанных им же заявлениях.

Это как раз может быть признаком употребления наркотиков — когда человек забывает, что говорил вчера Владимир Олейник Бывший депутат Верховной Рады

Олейник также допустил, что Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры из-за состояния своего здоровья.

Во Франции уволили высокопоставленных чиновников после тестов на наркотики

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что некоторых высокопоставленных чиновников уволили после проверки на наркотики. Он поручил провести внезапные тесты на употребление запрещенных веществ среди членов правительства, высокопоставленных государственных служащих и агентов, имеющих доступ к «чрезвычайно конфиденциальной информации». Тех, у кого тесты были положительными, отстранили от должностей.

Нарколог Василий Шуров оценил шансы Эммануэля Макрона пройти проверку на наркотики.

Макрон тест не пройдет. Все видели эти его судорожные сбрасывания салфеток в поезде, который ехал из Киева Василий Шуров Нарколог

По мнению Шурова, сам скандал во французском правительстве связан с чисткой кабинета. «Дело не в наркотиках, а просто в обычной кадровой чистке нелояльных людей», — сказал нарколог.