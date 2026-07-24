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23:41, 24 июля 2026 (обновлено: 00:07, 25 июля 2026)Мир

Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского

Посол Мирошник: Ответ Зеленского про кокаин поставил все точки над i
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале с сарказмом отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он опроверг информацию о совместном употреблении наркотиков с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Дипломат отметил, что ответ Зеленского на соответствующий вопрос поставил все точки над i.

«Непревзойденное откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе!» — написал Мирошник.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратил внимание, что в настоящий момент государствами управляют «самые обычные барыги и наркоманы» и это является настоящей трагедией.

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