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21:36, 1 апреля 2025Бывший СССР

Бывший депутат Рады объяснил поведение Зеленского наркозависимостью

Бывший депутат Рады Олейник объяснил поведение Зеленского наркозависимостью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о сделанных им же заявлениях. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru.

«Это как раз может быть признаком употребления наркотиков — когда человек забывает, что говорил вчера», — заявил Олейник.

Он также допустил, что Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры из-за состояния своего здоровья. В том числе это происходит перед записью регулярных вечерних видеообращений в соцсетях.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский намерен затянуть вопрос с проведением выборов в стране до весны 2026 года. По мнению депутата, это позволит Киеву тянуть «песню вечной войны» до 2028 года и подорвать шансы республиканцев на сохранение поста президента.

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