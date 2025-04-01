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09:18, 1 апреля 2025Бывший СССР

В Верховной Раде раскрыли намерения Зеленского по выборам

Дубинский: Зеленский намерен затянуть вопрос с выборами до весны 2026 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен затянуть вопрос с проведением выборов в стране до весны 2026 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026, до промежуточных выборов в Конгресс США (промежуточные выборы в США пройдут в ноябре 2026 года — прим. «Ленты.ру»)», — считает политик. По его мнению, «клоунско-ларечный режим» ожидает разочарование

Дубинский раскрыл намерения Зеленского и его окружения дождаться поражения Республиканской партии США, в частности, близких американскому президенту Дональду Трампу политиков. По мнению депутата, это позволит Киеву тянуть «песню вечной войны» до 2028 года и подорвать шансы республиканцев на сохранение поста президента.

Ранее источники «BBC-Украина» в офисе Зеленского прокомментировали сообщения о подготовке выборов летом. Отмечается, что первостепенным вопросом является урегулирование конфликта с Россией.

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