Знаменитый университет обвинили в сокрытии правды о легендарном чудовище

Охотник на снежного человека заявил, что Корнеллский университет скрывает правду о нем

Американский охотник на снежного человека Чарльз Стюарт заявил, что знаменитый университет скрывает правду о легендарном чудовище. Об этом пишет New York Post.

Стюарт утверждает, что нашел останки бигфута в 2024 году в горах Адирондак на севере штата Нью-Йорк. На фотографиях мужчина был снят рядом с огромным мохнатым человекообразным существом, лежащим на склоне в лесу. В начале июля Стюарт заявил, будто специалисты Корнеллского университета провели ДНК-тест останков и установили, что обнаруженный им снежный человек был на 58,5 процента неандертальцем и на 41,2 — человеком.

Сотрудники New York Post попросили Корнеллский университет прокомментировать эти данные. Им ответили: «Корнелл не проводил никаких исследований для [Стюарта] и не представлял отчета». В университете также обвинили охотника на снежного человека в публикации фальшивого отчета на своем сайте.

После этого Стюарт заявил, что ученые хотят замолчать правду о бигфуте. «Корнелл нагло врет — меня заткнуть не получится», — написал он в редакцию New York Post. По словам Стюарта, в университете началась паника, потому что он «обошел бюрократическую машину и обратился к общественности напрямую». Охотник на снежного человека пообещал изданию доказать свою правоту, выпустив документальный фильм, в котором, в частности, будут интервью с сотрудником Корнеллского университета, участвовавшим в ДНК-исследовании останков.

Ранее сообщалось, что бывший американский военнослужащий рассказал о столкновении со снежными людьми. Мужчина заявил, что вместе с сослуживцами видел с этих существ в 1993 году во время учений.

