Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:29, 12 мая 2026Из жизни

Бывший военный рассказал о столкновении с легендарными чудовищами

Бывший американский военный рассказал о встрече с сасквочами во время учений
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Logan Bush / Shutterstock / Fotodom

Бывший американский военнослужащий рассказал о столкновении с сасквочами — легендарными чудовищами, якобы обитающими в леса Северной Америки. Об этом пишет издание Daily Mail.

Тодд Нейсс — бывший штаб-сержант 1249-го инженерно-саперного батальона армии США. По его словам, он скептически относился к рассказам о сасквочах, пока не увидел их своими глазами. В 1993 году он и его сослуживцы наткнулись на этих существ во время учений в штате Орегон.

Материалы по теме:
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО. Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО.Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
24 апреля 2026
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

По словам военного, сасквочей было трое. Их рост составлял от двух до почти трех метров, тела покрывала шерсть, а лица напоминали человеческие. Они были сложены атлетично, но пропорции конечностей и торса не соответствовали человеческим. Встреча продолжалась примерно 25 секунд.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон нашли останки двух охотников на сасквоча — легендарное чудовище, считающееся североамериканским вариантом снежного человека. Одному из охотников было 37 лет, а другому — 59.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России

    Бывший военный рассказал о столкновении с легендарными чудовищами

    В Госдуме обвинили Каллас в желании помешать завершению украинского конфликта

    Определены шансы «Краснодара» на чемпионский титул

    На Западе оценили турецкую ПТУР с дальностью 55 километров

    Индия отказалась от российского газа

    Зеленский требовал от своей медиа-команды ориентироваться на пропаганду Геббельса

    В России задались вопросом об освещении коррупции на Украине в западных СМИ

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его обещании Путину

    В США заявили о загнавшем себя в ловушку Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok