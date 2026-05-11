Бывший военный рассказал о столкновении с легендарными чудовищами

Бывший американский военный рассказал о встрече с сасквочами во время учений

Бывший американский военнослужащий рассказал о столкновении с сасквочами — легендарными чудовищами, якобы обитающими в леса Северной Америки. Об этом пишет издание Daily Mail.

Тодд Нейсс — бывший штаб-сержант 1249-го инженерно-саперного батальона армии США. По его словам, он скептически относился к рассказам о сасквочах, пока не увидел их своими глазами. В 1993 году он и его сослуживцы наткнулись на этих существ во время учений в штате Орегон.

По словам военного, сасквочей было трое. Их рост составлял от двух до почти трех метров, тела покрывала шерсть, а лица напоминали человеческие. Они были сложены атлетично, но пропорции конечностей и торса не соответствовали человеческим. Встреча продолжалась примерно 25 секунд.

