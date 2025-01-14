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11:00, 14 января 2025Из жизни

Охотников на легендарное чудовище нашли в чаще без признаков жизни

В США в лесной чаще нашли тела охотников на легендарного снежного человека
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Skamania County Sheriff's Office

В американском штате Вашингтон нашли останки двух охотников на сасквоча — легендарное чудовище, считающееся североамериканским вариантом снежного человека. Об этом сообщает NPR.

Двое мужчин, одному из которых было 37 лет, а другому — 59, ушли на поиски сасквоча в конце декабря. Когда они не вернулись к католическому Рождеству, их родственники обратились в полицию.

Поисковая операция, в которой участвовали более 60 человек, продолжалась три дня. Тела без признаков жизни нашли в лесной чаще в округе Скамейния, где запрещено причинять вред снежным людям. Нарушителям может грозить лишение свободы и штраф на сумму до тысячи долларов.

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По предварительным данным, охотников на сасквоча погубил мороз. Согласно заявлению офиса шерифа, они были не готовы к погодным условиям, с которыми им пришлось иметь дело. Перед их исчезновением в тех местах шел снег, а температура опускалась до -1 градуса по Цельсию.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

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