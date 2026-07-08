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Из жизни
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08:00, 8 июля 2026Из жизни

Раскрыты результаты ДНК-теста останков легендарного чудовища

В предполагаемых останках снежного человека нашли 58,5 процента генов неандертальца
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bigfoots Remains

Американский охотник на снежного человека Чарльз Стюарт заявил, что нашел предполагаемые останки легендарного чудовища и отправил их на ДНК-исследование. Об этом пишет New York Post.

Стюарт утверждает, что совершил находку в 2024 году в горах Адирондак на севере штата Нью-Йорк. На фотографиях он снят рядом с огромным мохнатым человекообразным существом, лежавшим на склоне в лесу.

Теперь Стюарт раскрыл результаты ДНК-теста останков, который, по его словам, провели специалисты Корнеллского университета. «После ДНК-теста мы обнаружили, что это на 58,5 процента гены неандертальца, а оставшиеся 41,5 процента — человека», — утверждает американец.

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Согласно копии документа, с которой ознакомились журналисты издания, в анализе Корнеллского университета утверждается, что эта архаичная ДНК, скорее всего, происходит от «глубоко обособленной родовой линии», которая избежала сужений популяции, через которые прошли современные люди после ледникового периода. В отчете также сказано, что в якобы найденном Стюартом бигфуте имеются азиатская и европейская неандертальские ДНК, смешанные с ДНК американских индейцев.

Однако открытие Стюарта раскритиковали научные скептики и другие охотники на снежного человека. В частности, Мэтью Монемейкер из «Организации полевых исследователей снежного человека», который видел якобы найденные конкурентом останки, назвал его мошенником и мистификатором. «Нет у него никаких останков бигфута. Это просто дешевая подделка, возможно выполненная чуть лучше знаменитой подделки Тома Бискарди», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бывший американский военнослужащий рассказал о столкновении со снежными людьми. Мужчина заявил, что вместе с сослуживцами столкнулся с этими существами в 1993 году в штате Орегон во время учений.

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