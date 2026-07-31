Названы самые частые причины возгорания автомобилей

Эксперт Тимашов: Возгорания автомобилей напрямую связаны с техническим состоянием машины

Статистика пожаров в легковых автомобилях говорит о том, что большинство таких происшествий напрямую связаны с техническим состоянием авто, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Роман Тимашов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Основной причиной возгорания становится аварийный режим работы электрооборудования, а именно короткое замыкание в бортовой сети. Изоляция проводов со временем пересыхает и трескается, контакты окисляются и ослабевают. Нередко к возгоранию приводит непрофессиональное вмешательство в электросистему, например, при самостоятельной установке сигнализаций, акустических систем или предпусковых подогревателей», — сказал Тимашов.

Использование нештатных предохранителей или самодельных нагревательных приборов в зимний период тоже повышает риск короткого замыкания и последующего пожара, отметил специалист.

«Второй по распространенности причиной является разгерметизация топливной системы. Утечки топлива и технических жидкостей возникают в местах соединений шлангов и магистралей. Капли бензина или масла, попадая на раскаленные части двигателя или выпускного коллектора, мгновенно воспламеняются от малейшей искры», — подчеркнул Тимашов.

По словам эксперта, опасность также представляет старение резиновых патрубков и шлангов, которое приводит к их растрескиванию и нарушению герметичности. Предотвратить пожар можно только путем регулярного и тщательного контроля за техническим состоянием автомобиля.

«Владельцам авто рекомендуется своевременно проходить технические осмотры и диагностику. Любые работы по установке дополнительного электрического оборудования следует доверять исключительно сертифицированным специалистам в сервисных центрах. Необходимо постоянно следить за герметичностью топливной аппаратуры и целостностью изоляции всех проводов, особенно в моторном отсеке», — сказал Тимашов.

Категорически запрещается использовать открытый огонь для прогрева двигателя, а также хранить в салоне или под капотом легковоспламеняющиеся предметы и горюче-смазочные материалы в негерметичной таре, предупредил эксперт. Важнейшим элементом пассивной безопасности является исправный огнетушитель, который всегда должен находиться в доступном месте, а автовладелец обязан уметь правильно им пользоваться.

Ранее россиян предупредили, что рассчитывать на большие скидки и распродажи новых легковых автомобилей в 2026 году не стоит. Участники рынка — производители, дилеры и импортеры — весь год стабильно удерживают складские запасы в равновесии.