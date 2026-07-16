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12:12, 16 июля 2026Авто

Россиянам объяснили причину отсутствия распродаж и больших скидок на машины до конца года

Аналитик Целиков: Россиянам не стоит ожидать больших скидок на машины и распродаж
Марина Аверкина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Рассчитывать на большие скидки и распродажи новых легковых автомобилей в нынешнем сезоне не стоит. Участники рынка — производители, дилеры и импортеры — весь год стабильно удерживают складские запасы в равновесии, указал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

«Распродавать уже нечего», — написал он. По словам эксперта, действовать «аккуратнее» заставил прошлогодний опыт, когда переполненные склады вынуждали продавать машины ниже себестоимости.

За первую половину года в Россию ввезли чуть более 186 тысяч новых легковых машин. Еще около 430 тысяч сошло с конвейеров местных сборочных заводов, включая модели Belgee, выпущенные для российского рынка. Общий объем предложения составил 616 тысяч единиц.

За тот же период россияне поставили на учет 608,6 тысячи автомобилей. «С учетом спецучета и некоторого объема экспорта можно констатировать, что рыночный баланс соблюден. Прироста товарных запасов в сегменте легковых автомобилей в этом году не наблюдается. Для дилеров это хорошая новость, а вот для конечных потребителей, может быть, и не очень», — подытожил Целиков.

Ранее россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов при заправке на автозаправочной станции. В первую очередь к льготникам относятся граждане с инвалидностью первой и второй групп, а также несовершеннолетние с таким же статусом и сопровождающие их лица, но только в случае, если ребенок находится в машине.

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