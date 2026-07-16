Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов на АЗС

Юрист Воропаев назвал категории водителей, имеющих право обслуживания на АЗС без очереди

Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов при заправке на автозаправочной станции (АЗС). Кто имеет право на обслуживание без очереди на АЗС, «Российской газете» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

В первую очередь к льготникам относятся граждане с инвалидностью первой и второй групп, а также несовершеннолетние с таким же статусом и сопровождающие их лица, но только в случае, если ребенок находится в машине. Юрист напомнил, что наклейки на стекле со знаком «Инвалид» недостаточно. Для подтверждения права льготы оператору заправки нужно предъявить удостоверение личности льготника или справку, выданную медико-социальной экспертизой.

Аналогичная привилегия действует для участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России и лиц, награжденных орденом Славы всех трех степеней. «Это закреплено в указе президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года)», — подчеркнул эксперт.

Воропаев добавил, что без очереди получить топливо имеют право автомобили экстренных и оперативных служб, но единого федерального правила для этой категории транспорта в настоящее время не существует. Обязанность обслуживать такой транспорт без очереди закрепляется или государственными договорами между ведомствами и топливными сетями, или местными нормативными документами.

Ранее россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа. По словам коммерческого директора группы компаний «Интерлизинг» Антона Гуреева, основная проблема не в очередях на границе. В настоящее время фиксируется перегрузка всех транспортных путей, по которым ввозят машины.