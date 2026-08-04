Безработный мужчина заманил подростка в отель в Индии и изнасиловал

22-летний безработный мужчина изнасиловал подростка в отеле Амритсар в Индии

22-летний безработный мужчина заманил 14-летнюю девочку-подростка в отель в Индии и изнасиловал ее. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в дешевой гостинице Flagship Hotel Kakkar Inn, расположенной в городе Амритсар, недалеко от знаменитого Золотого храма. В субботу, 1 августа, злоумышленник привез туда девушку, с которой познакомился ранее. Сотрудник отеля не стал спрашивать документы у постояльцев.

В номере мужчина изнасиловал свою жертву. Вернувшись домой, девушка рассказала обо всем встревоженным родителям. Они обратились в полицию, подозреваемый уже задержан и отправлен под стражу. Также правоохранители проверят управляющего отелем.

Ранее пятеро мужчин подкараулили туристку в безлюдном месте в Индии и изнасиловали. Уточняется, что женщина направлялась к храму Ганеши и стала жертвой нападения недалеко от святого места.