Пятеро мужчин подкараулили туристку в безлюдном месте в Индии и изнасиловали

Пятеро неизвестных мужчин подкараулили японскую туристку в индийском штате Джайпур и изнасиловали ее. Об этом сообщает The National Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел в районе форта Джайгарх утром 6 апреля. Женщина направлялась к храму Ганеши, но пятеро незнакомцев перехватили ее в безлюдном месте и подвергли насилию недалеко от святого места. Пострадавшая обратилась за помощью к охраннику, который отвел ее в ближайший полицейских участок.

Правоохранители приняли заявление жертвы и нашли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены преступники. Однако найти их все еще не удалось.

Разбирательство по делу продолжается. Ранее стало известно, что женщина, которую изнасиловали трое мигрантов, рассказала о разрушенной жизни. По ее словам, из-за пережитого кошмара она не может спать, а если и спит — ей снятся шум волн и насильники.