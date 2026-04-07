05:30, 7 апреля 2026

Пятеро мужчин подкараулили туристку в безлюдном месте в Индии и изнасиловали

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Пятеро неизвестных мужчин подкараулили японскую туристку в индийском штате Джайпур и изнасиловали ее. Об этом сообщает The National Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел в районе форта Джайгарх утром 6 апреля. Женщина направлялась к храму Ганеши, но пятеро незнакомцев перехватили ее в безлюдном месте и подвергли насилию недалеко от святого места. Пострадавшая обратилась за помощью к охраннику, который отвел ее в ближайший полицейских участок.

Правоохранители приняли заявление жертвы и нашли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены преступники. Однако найти их все еще не удалось.

Разбирательство по делу продолжается. Ранее стало известно, что женщина, которую изнасиловали трое мигрантов, рассказала о разрушенной жизни. По ее словам, из-за пережитого кошмара она не может спать, а если и спит — ей снятся шум волн и насильники.

