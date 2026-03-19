Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:18, 19 марта 2026Путешествия

Изнасилованная мигрантами на пляже Европы женщина рассказала о разрушенной жизни

Зарина Дзагоева
Фото: Loredana Sangiuliano / Shutterstock / Fotodom

Женщина, которую трое мигрантов изнасиловали на пляже Европы, рассказала о разрушенной жизни после случившегося. Об этом сообщает LBC.

Уточняется, что инцидент произошел 4 октября 2025 года в Брайтоне, Великобритания. Иностранцы напали на жертву на улице, когда она возвращалась домой после ночи в клубе и шаталась. Они потащили ее на пляж и подвергли неоднократному насилию, а также снимали происходящее на видео. 33-летняя женщина обратилась в местную полицию в пять часов утра.

Преступники были арестованы, но отказываются признавать вину. В свою очередь, пострадавшая настаивает, что секс произошел не по обоюдному согласию. По ее словам, из-за пережитого кошмара она не может спать, а если и спит — ей снятся шум волн и насильники.

Известно, что нападавшими были 25-летний житель Ирана Абдулла Ахмади, 20-летний Карин Аль-Данасурт и 25-летний Ибрагим Альшафе из Египта. Они проживали в отеле для просителей убежища. Жертва рассказала, что мужчины смеялись, когда та умоляла их остановиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok