Трое иностранцев изнасиловали женщину на пляже курорта в Европе

Иностранцы подвергли сексуальному насилию отдыхавшую на пляже в Европе женщину. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел 4 октября, однако подробности появились спустя две недели. Трое мужчин изнасиловали 33-летнюю женщину в Брайтоне, Великобритания. Жертва обратилась в полицию около пяти часов утра.

Благодаря ее показаниям полицейские оперативно арестовали насильников. Ими оказались 25-летний житель Ирана Абдулла Ахмади, 20-летний Карин Аль-Данасурт и 25-летний Ибрагим Альшафе из Египта.

На данный момент потерпевшая продолжает получать необходимую помощь специалистов. Обвиняемые предстали перед судом 16 октября.

Ранее 50-летняя женщина отправилась загорать на пляж в Европе и была изнасилована. Полицейским удалось задержать преступника, который оказался намного младше жертвы.