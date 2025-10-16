Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:37, 16 октября 2025Путешествия

Трое иностранцев изнасиловали женщину на пляже курорта в Европе

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Иностранцы подвергли сексуальному насилию отдыхавшую на пляже в Европе женщину. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел 4 октября, однако подробности появились спустя две недели. Трое мужчин изнасиловали 33-летнюю женщину в Брайтоне, Великобритания. Жертва обратилась в полицию около пяти часов утра.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024

Благодаря ее показаниям полицейские оперативно арестовали насильников. Ими оказались 25-летний житель Ирана Абдулла Ахмади, 20-летний Карин Аль-Данасурт и 25-летний Ибрагим Альшафе из Египта.

На данный момент потерпевшая продолжает получать необходимую помощь специалистов. Обвиняемые предстали перед судом 16 октября.

Ранее 50-летняя женщина отправилась загорать на пляж в Европе и была изнасилована. Полицейским удалось задержать преступника, который оказался намного младше жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости