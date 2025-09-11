50-летняя женщина отправилась загорать на пляж в Европе и оказалась изнасилованной

Отдыхавшая на пляже в Европе женщина оказалась изнасилованной мужчиной намного младше ее. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел 25 августа, однако преступника поймали 6 сентября. 50-летняя женщина отправилась загорать на пляж Камбер-Сэндс (Camber Sands) в городе Рай, Великобритания. Она лежала в дюнах, когда на нее напал 33-летний Мохаммеда Маатуга, проживающий в городе Мейдстон.

После преступления мужчина скрылся, а жертва обратилась в полицию. 11 сентября Маатуге предъявили обвинения в сексуальном насилии. Его заключили под стражу в магистратском суде Брайтона. Следующее слушанье по делу состоится 7 октября.

