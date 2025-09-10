В Албании освободившийся из тюрьмы преступник под действием наркотиков изнасиловал туристку. Об этом сообщает Pamfleti.

По данным издания, инцидент произошел в начале сентября в портовом городе Дуррес. 18-летняя девушка отдыхала в одном из местных отелей с друзьями, но ненадолго отошла от них, чтобы посидеть на шезлонге. К ней подошел неизвестный мужчина и напал на нее.

Как позже выяснилось, насильник по имени Леонардо Преза работал в компании по аренде лежаков. На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, как он разговаривает с незнакомкой. В суде мужчина заявил, что ничего не помнит о совершенном преступлении, поскольку был под воздействием наркотиков.

Также стало известно прошлое Презы: он был судим за хранение оружия и кражу. На время расследования его оставили за решеткой.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.