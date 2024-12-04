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19:48, 4 декабря 2024Путешествия

Турист изнасиловал шестилетнюю девочку в Таиланде и снял это на телефон

Алина Черненко

Фото: Chatkla Samnaingjam / AP

Британского туриста арестовали в Таиланде за изнасилование шестилетнего ребенка и съемку происходящего. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным источника, сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью в Лондоне отследили видео с телефона 30-летнего жителя города Лидс, на котором школьница подвергается сексуальному насилию. Они определили, что британец находится на популярном тайском курорте Паттайя, и связались с полицией Бангкока, которая выдала ордер на арест злоумышленника.

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Вооруженные стражи правопорядка ворвались в арендованный дом британца утром во вторник, 3 декабря. Переводчик зачитал ему обвинения в насилии над несовершеннолетней. На мужчину надели наручники и передали его сотрудникам отдела по борьбе с торговлей людьми. Он отрицал свою вину и отказался давать показания. Позже следователи связались с матерью ребенка и рассказали ей об аресте предполагаемого преступника.

В августе американскую туристку подвергли групповому изнасилованию во время пляжной вечеринки в Италии. Подозреваемых удалось найти только спустя несколько месяцев — ими оказались двое местных жителей в возрасте около 20 лет.

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