Туристку накачали наркотиками и подвергли групповому изнасилованию в Италии

Американскую туристку подвергли групповому изнасилованию во время пляжной вечеринки в городе Равенна, Италия. Об этом сообщила газета Corriere di Bologna.

Уточняется, что сам инцидент произошел 25 августа, но подозреваемых удалось определить только сейчас. Ими оказались двое местных жителей в возрасте около 20 лет. Мужчины накачали 19-летнюю американку наркотиками в клубе, а затем надругались над ней.

Наутро девушка обратилась в больницу и пожаловалась родителям. Потерпевшая рассказала, что из-за психотропных веществ она полностью отключилась. Через некоторое время иностранка вернулась в США. Следственные действия по этому делу продолжаются.

В августе 40-летний сенегалец надругался над пьяной британской туристкой на испанском острове Майорка. Он напал на девушку, когда та возвращалась домой с вечеринки в баре.