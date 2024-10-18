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18:01, 18 октября 2024Путешествия

Туристку накачали наркотиками и подвергли групповому изнасилованию в Италии

Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую туристку подвергли групповому изнасилованию во время пляжной вечеринки в городе Равенна, Италия. Об этом сообщила газета Corriere di Bologna.

Уточняется, что сам инцидент произошел 25 августа, но подозреваемых удалось определить только сейчас. Ими оказались двое местных жителей в возрасте около 20 лет. Мужчины накачали 19-летнюю американку наркотиками в клубе, а затем надругались над ней.

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Наутро девушка обратилась в больницу и пожаловалась родителям. Потерпевшая рассказала, что из-за психотропных веществ она полностью отключилась. Через некоторое время иностранка вернулась в США. Следственные действия по этому делу продолжаются.

В августе 40-летний сенегалец надругался над пьяной британской туристкой на испанском острове Майорка. Он напал на девушку, когда та возвращалась домой с вечеринки в баре.

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      Мария Борисова
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