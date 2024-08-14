Мужчина надругался над пьяной 21-летней туристкой на популярном курорте Европы

DM: сенегалец надругался над пьяной 21-летней британской туристкой на Майорке

Мужчина надругался над пьяной британской туристкой, которая возвращалась домой после ночи с друзьями в баре на испанском острове Майорка. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

21-летняя девушка обратилась в полицию после изнасилования, которое произошло 7 августа на западном побережье популярного курорта Европы. Вскоре стражи правопорядка задержали подозреваемого, им оказался 40-летний сенегалец. Мужчина владел рыболовецкой лодкой, которая была пришвартована недалеко от заведения, где в ту ночь отдыхала британка.

Как пишет источник, после короткого разговора с туристкой злоумышленник воспользовался ее состоянием и совершил сексуальное насилие. По данным местного издания Ultima Hora, ранее сенегальца уже задерживали за торговлю наркотиками.

Полиция курорта в юго-западной части Майорки Магалуф все еще охотится за другим сенегальцем, обвиняемым в изнасиловании британской туристки на пляже 24 июля. Он нашел пьяную девушку лежащей на улице.