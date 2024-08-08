Уличный торговец изнасиловал и ограбил пьяную туристку на курорте Испании

В Испании уличный торговец изнасиловал и ограбил британскую туристку. Об этом сообщает издание Ultima Hora.
Инцидент произошел на курорте Магалуф ночью 24 июля. По данным источника, продавец сенегальского происхождения нашел девушку лежащей на улице. Она была пьяна после вечеринки с друзьями и не могла двигаться самостоятельно.
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Мужчина воспользовался этим и отвез иностранку на пляж. Там он надругался над ней, а также забрал ее мобильный телефон. Через несколько часов девушка пришла в себя и обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование.
Другая путешественница подверглась изнасилованию на Майорке. Девушка пошла на пляж заняться сексом с одним мужчиной, но внезапно на месте происшествия появился другой злоумышленник.