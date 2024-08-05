Туристка пошла на пляж заняться сексом с одним мужчиной и была изнасилована другим

Двое мужчин изнасиловали и ограбили британскую туристку на испанском острове Майорка. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

30-летняя женщина отдыхала на курорте Европы и познакомилась там с мужчиной. Сначала она попробовала предложенные им наркотики, а потом пошла с ним на пляж заняться сексом.

Внезапно на месте происшествия появился другой мужчина, который изнасиловал британку. Затем оба злоумышленника ограбили ее и скрылись. Туристка обратилась за помощью в полицию и к врачам.

Ранее в Париже пятеро мужчин надругались над австралийской туристкой. Это случилось накануне открытия Олимпийских игр и вызвало опасения о безопасности французского города для посетителей.