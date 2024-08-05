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20:06, 5 августа 2024Путешествия

Туристка пошла на пляж заняться сексом с одним мужчиной и была изнасилована другим

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Двое мужчин изнасиловали и ограбили британскую туристку на испанском острове Майорка. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

30-летняя женщина отдыхала на курорте Европы и познакомилась там с мужчиной. Сначала она попробовала предложенные им наркотики, а потом пошла с ним на пляж заняться сексом.

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Внезапно на месте происшествия появился другой мужчина, который изнасиловал британку. Затем оба злоумышленника ограбили ее и скрылись. Туристка обратилась за помощью в полицию и к врачам.

Ранее в Париже пятеро мужчин надругались над австралийской туристкой. Это случилось накануне открытия Олимпийских игр и вызвало опасения о безопасности французского города для посетителей.

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      Мария Борисова
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