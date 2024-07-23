Пятеро мужчин изнасиловали и ограбили туристку в Париже за несколько дней до Олимпиады

Туристка из Австралии подверглась групповому изнасилованию в Париже за несколько дней до начала Олимпиады. Об этом пишет канал ABC.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июля. Около 5 часов утра 25-летняя девушка вбежала в круглосуточную закусочную и попросила о помощи. Она была в платье наизнанку и держала нижнее белье в руках. Потерпевшую в дезориентированном состоянии доставили в больницу.

Иностранка рассказала следователям, что пятеро мужчин «африканской внешности» изнасиловали и ограбили ее. Представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что официальные лица готовы помочь девушке.

Отмечается, что нападение произошло в тот момент, когда спортсмены и туристы со всего мира съезжаются в Париж на Олимпийские и Паралимпийские игры.

В январе двое мужчин надругались над американкой во время Недели моды. Девушке дали наркотики, а потом бросили ее на обочине дороги.