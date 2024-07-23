Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 23 июля 2024Путешествия

Пятеро мужчин изнасиловали и ограбили туристку в Париже за несколько дней до Олимпиады

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Туристка из Австралии подверглась групповому изнасилованию в Париже за несколько дней до начала Олимпиады. Об этом пишет канал ABC.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июля. Около 5 часов утра 25-летняя девушка вбежала в круглосуточную закусочную и попросила о помощи. Она была в платье наизнанку и держала нижнее белье в руках. Потерпевшую в дезориентированном состоянии доставили в больницу.

Иностранка рассказала следователям, что пятеро мужчин «африканской внешности» изнасиловали и ограбили ее. Представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что официальные лица готовы помочь девушке.

Материалы по теме:
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
7 февраля 2024
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022

Отмечается, что нападение произошло в тот момент, когда спортсмены и туристы со всего мира съезжаются в Париж на Олимпийские и Паралимпийские игры.

В январе двое мужчин надругались над американкой во время Недели моды. Девушке дали наркотики, а потом бросили ее на обочине дороги.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Рейдеры оградили Татьяну от мужа и детей». Кадыров заявил, что некие кавказцы отбирают Wildberries у семьи Бакальчук

      В отношении Нурмагомедова возбудили дело

      Умер жираф-долгожитель Самсон из Московского зоопарка

      В подмосковных Мытищах отключилось электричество

      Беременная жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для журнала

      В Белом доме раскрыли мнение Байдена о возможном президентстве Харрис

      Упавшего во время полета парапланериста нашли бездыханным в российском регионе

      В России отреагировали на условие разморозки Венгрией помощи Украине

      Подполье заявило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

      Девушка-пилот отправилась в полет над Ниагарским водопадом и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше