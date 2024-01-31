Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 31 января 2024Путешествия

Туристка подверглась групповому изнасилованию в Париже и была брошена у дороги

Le Parisien: двое мужчин изнасиловали туристку в Париже и бросили у дороги

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Американская туристка подверглась групповому изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды в Париже. Об этом сообщает местное издание Le Parisien.

Уточняется, что насильники и пострадавшая познакомились в субботу, 27 января, в баре отеля. Они вместе употребили наркотики, после чего поехали домой к одному из мужчин. Там американку изнасиловали.

После случившегося преступники посадили девушку в машину и бросили у дороги на бульваре Бессьер. Оттуда ее забрала скорая помощь. Туристка в слезах рассказала полиции о случившемся, нападавших пока не удалось найти.

Ранее пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. Во время вечеринки у бассейна мужчины 19-20 лет силой завели ее в комнату и надругались над ней.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше