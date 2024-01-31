Туристка подверглась групповому изнасилованию в Париже и была брошена у дороги

Le Parisien: двое мужчин изнасиловали туристку в Париже и бросили у дороги

Американская туристка подверглась групповому изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды в Париже. Об этом сообщает местное издание Le Parisien.

Уточняется, что насильники и пострадавшая познакомились в субботу, 27 января, в баре отеля. Они вместе употребили наркотики, после чего поехали домой к одному из мужчин. Там американку изнасиловали.

После случившегося преступники посадили девушку в машину и бросили у дороги на бульваре Бессьер. Оттуда ее забрала скорая помощь. Туристка в слезах рассказала полиции о случившемся, нападавших пока не удалось найти.

Ранее пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. Во время вечеринки у бассейна мужчины 19-20 лет силой завели ее в комнату и надругались над ней.

