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17:07, 20 декабря 2023Путешествия

Пятеро мужчин изнасиловали туристку на Кипре и пошли под суд

Пятерых израильтян будут судить за изнасилование британской туристки на Кипре

Фото: Stefan Puchner / Globallookpress.com

Пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. Подробностями истории поделилось издание Metro.

20-летняя британка утверждает, что группа молодых людей из Израиля в возрасте от 19 до 20 лет изнасиловала ее в номере отеля Fedrania Gardens в Айя-Напе в сентября 2023 года. Девушка, имя которой не называется, рассказала полиции, что во время вечеринки у бассейна израильтяне силой забрали ее в комнату и там надругались над ней.

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По словам следователя Андреаса Николеттиса (Andreas Nikolettis), один из подозреваемых занимался сексом с туристкой против ее воли, другой принуждал ее к оральному сексу, а еще двое удерживали ее в постели. Издание уточняет, что пострадавшей удалось выбраться из номера и обратиться за помощью к друзьям, которые сообщили об изнасиловании в полицию.

Позже все пятеро обвиняемых были арестованы и с осени находятся под стражей. Они отвергли ряд предъявленных им обвинений. Трое молодых людей признались, что занимались сексом с британкой, но заявили, что это произошло по обоюдному согласию. В понедельник, 18 декабря, они предстали перед коллегией из трех судей окружного суда Фамагусты.

Ранее австралийская полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 15-летней туристки на курортном острове Роттнест. Полиция начали разбирательство, на остров прибыла команда судебно-медицинских экспертов и следователей.

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      Алина Черненко
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