Пятеро мужчин изнасиловали туристку на Кипре и пошли под суд

Пятерых израильтян будут судить за изнасилование британской туристки на Кипре

Пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. Подробностями истории поделилось издание Metro.

20-летняя британка утверждает, что группа молодых людей из Израиля в возрасте от 19 до 20 лет изнасиловала ее в номере отеля Fedrania Gardens в Айя-Напе в сентября 2023 года. Девушка, имя которой не называется, рассказала полиции, что во время вечеринки у бассейна израильтяне силой забрали ее в комнату и там надругались над ней.

По словам следователя Андреаса Николеттиса (Andreas Nikolettis), один из подозреваемых занимался сексом с туристкой против ее воли, другой принуждал ее к оральному сексу, а еще двое удерживали ее в постели. Издание уточняет, что пострадавшей удалось выбраться из номера и обратиться за помощью к друзьям, которые сообщили об изнасиловании в полицию.

Позже все пятеро обвиняемых были арестованы и с осени находятся под стражей. Они отвергли ряд предъявленных им обвинений. Трое молодых людей признались, что занимались сексом с британкой, но заявили, что это произошло по обоюдному согласию. В понедельник, 18 декабря, они предстали перед коллегией из трех судей окружного суда Фамагусты.

Ранее австралийская полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 15-летней туристки на курортном острове Роттнест. Полиция начали разбирательство, на остров прибыла команда судебно-медицинских экспертов и следователей.

