Подросток затащил 15-летнюю туристку в туалет отеля и изнасиловал

Австралийская полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 15-летней туристки на курортном острове Роттнест. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 декабря. Изначально было известно, что кто-то из знакомых девочки затащил ее в туалет отеля и там изнасиловал.

Правоохранители начали разбирательство, на остров прибыла команда судебно-медицинских экспертов и следователей. В итоге подозрение пало на 14-летнего мальчика, и его задержали. Другие подробности дела не раскрываются.

Как подчеркивает источник, все случилось на острове Роттнест, расположенном недалеко от города Перт, когда десятки школьников приехали туда на каникулы. Уточняется, что после инцидента администрация острова усилила меры безопасности и привлекла больше рейнджеров для патрулирования.

Ранее трое мужчин опоили, похитили и изнасиловали британскую туристку в испанском городе Бенидорм. Девушка отдыхала с родными в баре и вышла покурить на улицу, там незнакомцы схватили ее, после чего отвезли в поле.