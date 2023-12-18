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18:04, 18 декабря 2023Путешествия

Подросток затащил 15-летнюю туристку в туалет отеля и изнасиловал

Фото: Edgar Su / Reuters

Австралийская полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 15-летней туристки на курортном острове Роттнест. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 декабря. Изначально было известно, что кто-то из знакомых девочки затащил ее в туалет отеля и там изнасиловал.

Правоохранители начали разбирательство, на остров прибыла команда судебно-медицинских экспертов и следователей. В итоге подозрение пало на 14-летнего мальчика, и его задержали. Другие подробности дела не раскрываются.

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Как подчеркивает источник, все случилось на острове Роттнест, расположенном недалеко от города Перт, когда десятки школьников приехали туда на каникулы. Уточняется, что после инцидента администрация острова усилила меры безопасности и привлекла больше рейнджеров для патрулирования.

Ранее трое мужчин опоили, похитили и изнасиловали британскую туристку в испанском городе Бенидорм. Девушка отдыхала с родными в баре и вышла покурить на улицу, там незнакомцы схватили ее, после чего отвезли в поле.

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      Мария Борисова
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