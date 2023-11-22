Трое мужчин в Испании опоили, похитили и изнасиловали туристку в поле

Трое мужчин в испанском городе Бенидорм опоили, похитили и изнасиловали британскую туристку во время семейной встречи и пошли под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что девушка отдыхала с родными в баре и вышла покурить на улицу. Там незнакомцы схватили ее и затащили в машину, после чего отвезли в поле. Девушка пришла в себя, лежа на заднем сиденье автомобиля с расстегнутыми штанами. Ее ноги и половые органы сильно болели. Пострадавшая вылезла и убежала, заметив своих похитителей рядом.

Добравшись до отеля, туристка вместе с матерью обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что еще в баре мужчины что-то подсыпали в ее напитки. Подозреваемых задержали и отправили под суд, свою вину они не признают. По их словам, секс произошел по обоюдному согласию.

Ранее двух туристов посадили в тюрьму Великобритании за многочисленные изнасилования детей во время путешествий по миру. Выяснилось, что мужчины совершили десятки поездок в Азию и Африку, где издевались над маленькими мальчиками.