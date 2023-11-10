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19:45, 10 ноября 2023Путешествия

Двух туристов посадили за десятки изнасилований детей во время поездок по миру

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Двух туристов посадили в тюрьму в Великобритании за многочисленные изнасилования детей во время поездок по миру. Подробностями поделилось Национальное криминальное агентство страны (NCA).

На скамье подсудимых оказались 68-летний Кристофер Бен (Christopher Behn) и 75-летний Джон Торогуд (John Thorogood). Спецслужбы выяснили, что они входили в общеевропейскую преступную сеть, члены которой путешествуют по миру, чтобы насиловать детей.

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Мужчины совершили десятки поездок в Азию и Африку, где издевались над маленькими мальчиками. В 2020 году Бен признал себя виновным в жестоком обращении с 11 детьми во время поездки в Мьянму в 2016-м и получил за это 9 лет тюрьмы. Позже удалось доказать еще 23 случая изнасилований за границей в период с 2008 по 2018 год.

В числе прочих доказательств следователи нашли дневники Бена и его подельника из Нидерландов, в которых они в деталях описывали свои преступления. По новым обвинениям в ноябре 2023-го Бена приговорили еще к 11 годам заключения и 6 годам условного срока.

Другой член банды педофилов, Торогуд, признал себя виновным по семи пунктам обвинения, которые включали изнасилования детей младше 13 лет. На его телефоне и компьютере нашли более 200 тысяч непристойных фото несовершеннолетних, среди которых были и годовалые мальчики. Приговор ему объявят 14 ноября.

NCA выявило еще четырех мужчин в Великобритании, которые, предположительно, связаны с преступной сетью. Расследования также продолжаются в ряде стран Европы.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Delta пощупал девочку-подростка в интимных местах, когда в самолете выключили свет, и угодил в тюрьму. В суде он отказался признать свою вину, заявив, что проспал весь полет из-за действия таблеток.

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      Мария Борисова
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