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19:10, 10 октября 2023Путешествия

Пассажир самолета пощупал 13-летнюю попутчицу и угодил в тюрьму на пять лет

Фото: Rudy Dong / Unsplash

Пассажир рейса Delta пощупал попутчицу в интимных местах, когда в самолете выключили свет, и угодил в тюрьму на пять лет. Об этом сообщает The Insider.

Уточняется, что инцидент произошел в 2020 году. В аэропорту самолет был встречен полицией, злоумышленника арестовали. В суде мужчина отказался признать свою вину, сначала даже заявив, что проспал весь полет из-за действия таблеток. Тем не менее суд признал пассажира виновным в домогательствах.

По данным следствия, 51-летний Брайан Патрик Дернинг летел из Лос-Анджелеса в Орландо. Рядом с ним в кресле сидела 13-летняя девочка, родители которой оказались на два ряда позади нее. Когда свет в салоне лайнера погас, мужчина стал вести себя странно, рассказала позже пострадавшая.

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Согласно ее словам, Дернинг трогал ее в интимных местах, вместе с тем прикасаясь к расстегнутой молнии на своих штанах. Он также называл подростка «милая» и обещал ей, что она больше никогда не увидит своих родных. Происходившее заметила женщина, сидевшая по другую сторону от девочки, и решила поменяться с ней местами. Затем о случившемся сообщили стюардессам.

Ранее житель США угодил в тюрьму за то, что в 2020 году во время полета из Кливленда в Лос-Анджелес пощупал спавшую попутчицу за бедро. Уточняется, что 50-летнего Мохаммада Джавада Ансари из Южной Калифорнии приговорили к 21 месяцу тюремного заключения, выплате компенсации в размере 1600 долларов и штрафу в размере 33,7 тысячи долларов.

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    Зарина Дзагоева
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