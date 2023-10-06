Пассажир пощупал спавшую попутчицу в самолете за бедро и угодил в тюрьму

NBC News: пощупавшего попутчицу авиапассажира приговорили к 21 месяцу тюрьмы

Житель США угодил в тюрьму за то, что в 2020 году во время полета из Кливленда в Лос-Анджелес пощупал спавшую попутчицу за бедро. Подробности истории рассказало издание NBC News.

Уточняется, что 50-летнего Мохаммада Джавада Ансари из Южной Калифорнии приговорили к 21 месяцу тюремного заключения, выплате компенсации в размере 1600 долларов и штрафу в размере 33,7 тысячи долларов.

Согласно данным прокуратуры, на которые ссылается источник, во время полета авиапассажир положил руку сначала на колено, а затем на внутреннюю поверхность бедра спавшей соседки. Известно, что женщина проснулась, оттолкнула руку Ансари, встала и рассказала об инциденте стюардессе.

Прокуроры назвали подсудимого сексуальным маньяком и попросили для него два года лишения свободы. Калеб Мейсон, адвокат Ансари, планирует обжаловать приговор. Он подчеркнул, что его клиент всю жизнь был законопослушным и порядочным человеком и такое поведение в самолете было для него нетипичным.

По словам представителей прокуратуры США, женщина до сих пор испытывает проблемы со сном во время полета, потому что боится, что кто-то ее коснется.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир самолета авиакомпании Delta потрогал спящую несовершеннолетнюю девочку под одеждой и избежал наказания из-за бездействия членов экипажа. Уточняется, что мать с дочерью-подростком летели из Нью-Йорка в Афины и оказались на соседних креслах с мужчиной, который пил весь полет.