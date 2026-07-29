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14:10, 29 июля 2026 (обновлено: 14:21, 29 июля 2026)Экономика

Главный конкурент Samsung добился рекордной выручки

Reuters: SK Hynix получила рекордную выручку, но разочаровала инвесторов
Кирилл Луцюк

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix, считающийся главным конкурентом Samsung добился во II квартале рекордной выручки, которая выросла в шесть раз и достигла 79,319 триллиона вон (почти 55 миллиардов долларов). Об этом сообщило Reuters.

Однако, оказалось, что эти впечатляющие результаты не оправдали ожиданий инвесторов. Это усилило опасения рынка по поводу замедления темпов инвестиций в искусственный интеллект со стороны крупных технологических компаний. Теперь, чтобы смягчить последствия нестабильных циклов спроса в отрасли, компания спешит заключить долгосрочные соглашения о поставках.

Тем временем акции SK Hynix уже упали на 9,6 процента. Свою роль в этой сыграло еще и том, что компания не смогла предоставить подробные планы по распределению выгод от бума ИИ.

В конце июня акции SK Hynix резко подорожали после объявления о его планах выйти на американскую биржу. До этого, данный техногигант обогнал Samsung Electronics и превратился в самую дорогую компанию Южной Кореи.

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