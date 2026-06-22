Samsung уступила место самой дорогой компании Кореи другому гиганту

Reuters: SK Hynix обогнала Samsung и стала самой дорогой компанией Южной Кореи

SK Hynix обогнала обогнала Samsung Electronics и превратилась в самую дорогую компанию Южной Кореи. Об этом сообщило Reuters.

Этот производитель микросхем, который едва не обанкротился два десятилетия назад, стал одним из крупнейших бенефициаров глобального бума искусственного интеллекта. Это обеспечило рост ее акций более чем на 340 процентов в 2026 году и подняло ее рыночную капитализацию до 2 080,4 триллиона вон (1,35 триллиона долларов).

Агентство подчеркнуло, что искусственный интеллект изменил мировую полупроводниковую промышленность, превратив специализированные микросхемы памяти из обычных товаров в важнейшие компоненты инфраструктуры, обеспечивающей работу таких приложений, как ChatGPT и другие передовые модели ИИ.

В начале Samsung Electronics впервые вошла в число лидеров мирового рынка, оказавшись в глобальном топ-10 по капитализации.