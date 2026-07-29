Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 29 июля 2026 (обновлено: 15:13, 29 июля 2026)Бывший СССР

На Украине сделали вывод об успехах России по обломкам «Орешника»

На Украине по обломкам «Орешника» сделали вывод об успехах России в производстве оружия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские ракеты, применимые комплексом «Орешник», не имеют иностранных деталей. Об этом заявил советник президента Украины Владислав Власюк, основываясь на найденных обломках, передает «РБК-Украина».

«В "Орешнике" почти нет иностранных деталей: более 1000 компонентов — российского производства, еще около 100 —белорусского», — заявил Власюк.

Россия, по его словам, производит ракеты без использования иностранных комплектующих.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО заявило, что Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны и увеличившегося производства в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли сроки введения «адских санкций» США против России
    Человек погиб при падении лифта в Москве
    Публикация фейков довела российского экс-учителя до суда
    В России высказались о знаках для Москвы на переговорах Трампа и Зеленского
    После атаки БПЛА в российском городе за 1500 километров от границы заметили столб дыма
    Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
    Трамп анонсировал новые удары по Ирану
    Пашинян высказался о поздравлении от Путина
    Врач объяснила изменения во внешности 49-летнего Николая Баскова
    Убыток ушедшей из России компании превысил 100 миллионов долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok