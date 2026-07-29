На Украине сделали вывод об успехах России по обломкам «Орешника»

На Украине по обломкам «Орешника» сделали вывод об успехах России в производстве оружия

Российские ракеты, применимые комплексом «Орешник», не имеют иностранных деталей. Об этом заявил советник президента Украины Владислав Власюк, основываясь на найденных обломках, передает «РБК-Украина».

«В "Орешнике" почти нет иностранных деталей: более 1000 компонентов — российского производства, еще около 100 —белорусского», — заявил Власюк.

Россия, по его словам, производит ракеты без использования иностранных комплектующих.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО заявило, что Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны и увеличившегося производства в России.