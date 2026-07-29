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16:15, 29 июля 2026 (обновлено: 16:22, 29 июля 2026)Россия

Стали известны новые детали о жизни таинственно исчезнувшего Усольцева

Исчезнувший Усольцев перед пропажей несколько раз менял паспорта
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Таинственно исчезнувший вместе со своей семьей Сергей Усольцев до пропажи несколько раз менял паспорта. Новые детали жизни бизнесмена раскрыл aif.ru со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, Сергей менял паспорт как минимум четыре раза. Так, один из своих документов он получил в 1993 году, когда ему исполнилось 32 года. Второй раз смена паспорта произошла в 2004 году — тогда Усольцеву исполнилось 45 лет.

На этом получение документов не прекратилось: в 2006 и 2019 годах Сергей терял паспорта, после чего получал новые.

Ранее стало известно, что в последние годы перед исчезновением Сергей Усольцев целых 75 раз пересек границу России, причем с супругой Ириной бизнесмен летал в другие страны всего четыре раза. Кроме того, почти весь 2022 год Усольцев провел в аэропортах — он совершил 25 перелетов из Красноярска в Москву, а оттуда несколько раз летал в Санкт-Петербург.

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Ранее спасатели сообщили, что очередной этап поисков Усольцевых завершился. Специалисты в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, однако семью обнаружить не удалось.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

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