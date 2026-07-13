Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 13 июля 2026Россия

Стали известны результаты поисков бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых

Спасатели обследовали еще 200 километров Красноярского края, где пропала семья Усольцевых
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Спасатели в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, где бесследно исчезла семья Усольцевых. О результатах поисков рассказали в краевом учреждении «Спасатель» в «Максе».

В организации отметили, что семью не удалось обнаружить.

«Спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 километров — на квадроциклах», — указано в публикации.

Операция проходила с 9 по 12 июля по заявке от следственных органов. В ней были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России объяснили долеты украинских дронов до Подмосковья
    Новые машины «Москвич» оказались не нужны россиянам
    Корпоратив на базе отдыха закончился дракой со стрельбой
    Лидер нейтральной постсоветской страны посетит саммит «коалиции желающих»
    Любовь Толкалина раскрыла детали изнасилования своим учителем
    На Западе предрекли оборону баз США российскими С-400
    Грузооборот российских морских портов вырос
    В МИД назвали «европейской ценностью» кражу советского танка на Украине
    Стали известны результаты поисков бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых
    Появились кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok