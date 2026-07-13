Стали известны результаты поисков бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых

Спасатели обследовали еще 200 километров Красноярского края, где пропала семья Усольцевых

Спасатели в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, где бесследно исчезла семья Усольцевых. О результатах поисков рассказали в краевом учреждении «Спасатель» в «Максе».

В организации отметили, что семью не удалось обнаружить.

«Спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 километров — на квадроциклах», — указано в публикации.

Операция проходила с 9 по 12 июля по заявке от следственных органов. В ней были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.