Описан точный маршрут бесследно пропавшей семьи Усольцевых

Бесследно пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы делали три остановки

Бесследно пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их дочь делали остановку в поселке Мина, чтобы купить продукты питания. Об этом рассказали корреспонденты aif.ru.

По словам журналистов, путь по Кутурчинскому Белогорью исчезнувшая семья начала 27 сентября 2025 года. Остановившись в поселке Мина, они купили в придорожном магазине напитки, снеки и нож. После этого проехали два километра и пешком поднялись на гору, с которой открывается вид на реку Мину.

Спустившись, Усольцевы проехали еще шесть километров до поселка Кутурчин и заселились на турбазу «Геосфера», которая популярна среди любителей экстремального туризма. Журналисты рассказали, что дальнейшее восхождение к скале Мальвинка и «Камню желаний» Усольцевы хотели провести самостоятельно, потому что запланированных туристических походов в то место не было.

На следующий день, 28 сентября, семья покинула турбазу и уехала. Припарковавшись на окраине поселка Кутурчин, Усольцевы направились по выбранному ими маршруту и исчезли.

Ранее спасатели сообщили, что операция по поиску семьи Усольцевых, которая проводилась с 17 по 21 июня 2026 года, не принесла никаких результатов. Специалисты прошли более 50 квадратных километров тайги в Красноярском крае, но не обнаружили ни членов семьи, ни зацепок, которые могли бы помочь в поисках.