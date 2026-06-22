Появились подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых

Поисковики прошли более 50 квадратных километров тайги, но Усольцевы не найдены

Поисковики прошли более 50 квадратных километров тайги в Красноярском крае, но бесследно исчезнувшая семья Усольцевых так и не была найдена. Такие подробности появились в службе «Спасатель», пишет MK.RU.

Операция проводилась сотрудниками Зеленогорского поисково-спасательного отделения в период с 17 по 21 июня. В ней участвовали четверо сотрудников на двух единицах техники. За пять дней они обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности.

До этого выдвигалась версия о том, что Усольцевых могли захоронить в известняке. При подобных обстоятельствах есть объяснение тому, что людей до сих пор не могут обнаружить, отметил источник из следственной группы.

Ирина и Сергей Усольцевы с дочерью-дошкольницей пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Бывший спасатель Юрий Раилко допустил, что семья могла покинуть страну на вертолете и улететь в Монголию. Похожую версию высказал и военный эксперт Олег Иванников, который объяснял исчезновение побегом Усольцевых из страны от российских правоохранительных органов.