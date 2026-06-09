Подполковник указал на возможный след иностранной разведки в исчезновении Усольцевых

Военный эксперт Иванников: Усольцевы могли работать на иностранную разведку

Пропавшие в тайге Красноярского края супруги Усольцевы могли работать на иностранную разведку, а их исчезновение объясняется побегом из страны от российских правоохранителей. Такое предположение выдвинул подполковник запаса, военный эксперт Олег Иванников в беседе с NEWS.ru.

«Усольцевы могли сбежать из страны, чтобы скрыться от российской судебно-правоохранительной системы и запутать следствие. Все это позволяет делать выводы, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей», — сказал Иванников.

По его словам, дочку, которая пропала вместе с родителями, Усольцевы использовали для прикрытия. Такая тактика была выбрана ими, потому что обычно пара с ребенком вызывает меньше подозрений у российской контрразведки. Специалист выделил, что старший сын пропавшего Сергея Усольцева живет в США, — именно через него мог устанавливаться контакт с представителями американской разведки.

Из-за этого сейчас семью ищут так активно. Все, что совершали Усольцевы, вписывается в «азбуку разведчика», когда нужно тайно покинуть страну Олег Иванников военный эксперт

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов пропавшей семьи, кроме сигнала телефона, который фиксировали 28 сентября, спасатели не обнаружили. Специалисты выдвигали версию о том, что сигнал с устройства Сергея Усольцева мог быть ложным следом, который специально оставили те, кто причастен к исчезновению семьи.