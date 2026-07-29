Дачникам назвали способ защитить рассаду от «кошмара одной ночи»

Биолог Воробьев: Томаты от фитофторы защитит обработка биопрепаратами

Фитофтора, или «кошмар одной ночи», может серьезно повредить урожаю томатов. О том, как защитить рассаду от холодных ночей, дачникам в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

Фитофтора появляется при выпадении холодной росы. Поскольку проводить упреждающие обработки химикатами уже поздно, дачники могут провести обработку различными биопрепаратами, например, триходермином или фитоспорином. Если дожди смоют вещество, обработку нужно будет повторить.

Для ускорения плодоношения и улучшения вкуса плодов можно использовать калийные удобрения: калимагнезию, сульфат калия, монофосфат калия и древесную золу. Для тепла над томатами можно установить парники или утепляющие сооружения.

Ранее доцент кафедры биоэкологии Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько посоветовала дачникам начинать готовить грядки для подзимних посевов в августе.