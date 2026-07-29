Биолог рассказала о подготовке грядок и уходе за растениями в августе

Биолог Слынько: В августе стоит исключить азот и подготовить грядки для подзимнего посева

Доцент кафедры биоэкологии Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала, что начинать готовить грядки для подзимних посевов можно уже в августе, а также посоветовала дачникам не затягивать со сбором урожая и полностью исключить азотные удобрения в этом месяце. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По ее словам, важно, что перезревшие плоды теряют вкус, привлекают вредителей и становятся источником болезней, поэтому сбор фруктов и овощей важно проводить своевременно. В августе нужно полностью исключить азотные удобрения, которые провоцируют рост зеленой массы, не успевающей вызреть до холодов. Вместо них растения подкармливают фосфором и калием — они укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и помогают заложить цветочные почки на будущий год. Самым доступным источником этих элементов биолог назвала древесную золу.

Эксперт дала рекомендации по уходу за кустарниками и деревьями. После сбора урожая у малины вырезают отплодоносившие побеги, у смородины и крыжовника удаляют старые, больные и поврежденные ветви для улучшения вентиляции и освещенности кустов. У плодовых деревьев проводят санитарную обрезку сухих и пораженных ветвей.

Освободившиеся грядки, по рекомендации эксперта, не стоит оставлять пустыми — на них высевают сидераты (горчицу, фацелию, овес или рожь), которые разрыхляют почву, подавляют сорняки и обогащают землю органикой.

Прохладные ночи и утренняя роса создают условия для развития фитофторы на томатах и картофеле, а также мучнистой росы на огурцах и винограде, поэтому пораженные листья и плоды нужно немедленно удалять, а теплицы ежедневно проветривать. Кроме того, в августе уже можно начинать готовить грядки для подзимних посевов: перекопать, внести компост и сформировать бороздки, чтобы в октябре посеять морковь, петрушку или лук.

Это же время подходит для деления и пересадки многолетних цветов — пионов, флоксов, лилейников и ирисов, а для клубники наступает пора обновлять плантации, чтобы молодые розетки успели укорениться до холодов.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев дал советы дачникам по правильному использованию удобрений, а также перечислил распространенные ошибки.