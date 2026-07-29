Фанатов «Американской истории ужасов» шокировали одной подробностью нового сезона

Райан Мерфи: В новой «Американской истории ужасов» сойдутся сюжетные линии других сезонов

Шоураннер культового сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи раскрыл несколько ключевых подробностей нового сезона шоу. Его слова передает Hollywood Reporter.

По словам Мерфи, новый сезон станет продолжением не только «Шабаша», но и всех остальных частей сериала. Звезда AHS Сара Полсон исполнила шесть или семь разных ролей, Эван Питерс сыграл пятерых персонажей, а легендарная Джессика Лэнг вернулась к образам всех четырех своих героинь.

«Это как в "Мстителях". Они все собираются вместе, чтобы победить абсолютное зло», — заявил Мерфи.

Сезон под названием «13» стартует 24 сентября 2026 года на FX. На следующий день псовые серии выйдут на Hulu.

Ранее звезду «Американской истории ужасов» начала преследовать сталкерша. В сентябре в социальной сети X появился аккаунт анонимной пользовательницы под ником Evvieandme. Она начала публиковать фото с одним из актеров шоу.