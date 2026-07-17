Стало известно о странных поездках бесследно исчезнувшего Усольцева

СМИ сообщили, что Усольцев до таинственного исчезновения 75 раз был за границей

В последние годы перед исчезновением с супругой и дочерью в тайге Красноярского края Сергей Усольцев целых 75 раз пересек границу России. О странных поездках бесследно пропавшего бизнесмена рассказал aif.ru.

По информации издания, с супругой Ириной бизнесмен летал за границу всего четыре раза — в Узбекистан и Таиланд. Однако вторую страну он посещал не только с женой. Так, три раза Усольцев летал в Таиланд и во Вьетнам с 63-летней судьей из Красноярского края. Эти же страны бизнесмен трижды посещал вместе с доцентом Сибирского Федерального университета и 71-летней физиотерапевтом.

Усольцев, как уточнило издание, семь раз летал в Турцию с бизнесменом из Узбекистана Масруром Ш. Кроме того, он шесть раз был в этой стране с другим человеком — 30-летним гражданином Монголии Энхбаяром Ц. Помимо этих поездок, Сергей неоднократно летал в Китай, Узбекистан, Киргизию и Казахстан.

Издание указало, что весь 2022 год Усольцев провел в аэропортах, так как он 25 раз слетал из Красноярска в Москву, а оттуда несколько раз в Санкт-Петербург. Неизвестно, кто именно составлял ему компанию в поездках по России, однако, приезжая в столицу, Усольцев останавливался в апарт-отеле и всегда в одном и том же номере. Примечательно, что супруга Ирина не сопровождала его во время вояжей в Москву.

Ранее спасатели сообщили, что очередной этап поисков Усольцевых завершился. Специалисты в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, однако семью обнаружить не удалось.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

