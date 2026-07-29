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17:09, 29 июля 2026Интернет и СМИ

У Елены Летучей нашли крупный налоговый долг

Телеведущая Елена Летучая задолжала ФНС 1,7 миллиона рублей
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

У известной российской телеведущей Елены Летучей нашли крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом в Telegram пишет «Звездач».

По данным издания, ведущая задолжала налоговой 1,7 миллиона рублей. Уточняется, что такой долг числится за ИП Летучей. Сама телезвезда не прокомментировала это сообщение.

Ранее стало известно о крупном налоговом долге у телеведущего Андрея Малахова. Уточнялось, что компания ведущего «Изовела», которой принадлежит санаторий в Мурманской области, не выплатила ФНС 3,6 миллиона рублей.

Перед этим сообщалось, что блогерша Оксана Самойлова погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Она выплатила четыре миллиона пять тысяч рублей.

В апреле, стало известно о налоговом долге Летучей в размере 1,1 миллиона рублей. Позднее ведущая погасила эту задолженность.

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